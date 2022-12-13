13 Aralık 2022 Salı 15:58:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 15:58:00
MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişinin yakaladığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişinin yakaladığını açıkladı
- MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı
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