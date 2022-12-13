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MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı
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13 Aralık 2022 Salı 15:58:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 15:58:00

MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişinin yakaladığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişinin yakaladığını açıkladı

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