MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."