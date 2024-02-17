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17 Şubat 2024 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 15:28:00

MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenlerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın 14 Şubat'taki gözetleme faaliyeti sırasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik birimlerinin Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme'nin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan sahil güvenlik düzensiz göçmen
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