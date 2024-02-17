MSB: Yunanistan sahil güvenlik birimlerince denize bırakılan bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'nın 14 Şubat'taki gözetleme faaliyeti sırasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik birimlerinin Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme'nin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 14 Şubat 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sakız Adası'nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak... pic.twitter.com/j4NKVDiSrV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2024

Bildirim üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.