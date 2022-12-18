MSB: Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." paylaşımında bulundu.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uCVGuDERoQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2022
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