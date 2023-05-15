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15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30:00

MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; 36.483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Etiketler : milli savunma bakanlığı van hudut uyuşturucu sınır
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