MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; 36.483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; 36.483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ynFDmTCVgg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2023
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