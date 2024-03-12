MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.



Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün PKK/PYD-YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü... pic.twitter.com/PqAd47TiuA