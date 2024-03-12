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12 Mart 2024 Salı 13:57:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 13:57:00

MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

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MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

MSB: Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı

Etiketler : hudut kartalları terör örgütü sınır
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