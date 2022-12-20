MSB: Ukrayna'daki iki "A400M" uçağı yurda döndü
Kaynak: TRT Haber
MSB, Ukrayna'da bulunan iki adet A400M kargo uçağı Kayseri'ye geldiğini duyurdu.
Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Bakanlık açıklamasında, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye gelmiştir" ifadelerine yer verdi.
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