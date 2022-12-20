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20 Aralık 2022 Salı 19:15:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 19:15:00

MSB: Ukrayna'daki iki "A400M" uçağı yurda döndü

Kaynak: TRT Haber

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MSB, Ukrayna'da bulunan iki adet A400M kargo uçağı Kayseri'ye geldiğini duyurdu.

Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı ukrayna koca yusuf türkiye
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