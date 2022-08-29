MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.