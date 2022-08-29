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29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:35:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:35:00

MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı UKRAYNA RUSYA TAHIL
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