MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
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