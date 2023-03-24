MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 7 kişi yakalandı.
MSB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MF4GyOFNTQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2023
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