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MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:58:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:58:00

MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında 14 Ağustos 1974'te başlatılan ikinci harekata ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulme son vermek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya çıkartma yapıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"25 Temmuz ve 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen 1'inci ve 2'nci Cenevre Konferansı'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz bir tutum sergilemesi sonucu 'Ayşe Tatile Çıksın!' parolası ile 14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekat Planı uygulanarak Mehmetçik, ikinci Barış Harekatı'na başladı. Türk kardeşlerimiz için Kıbrıs Barış Harekatı'nda canını hiçe sayan şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek."

Etiketler : milli savunma bakanlığı kıbrıs türkü kıbrıs barış harekatı
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