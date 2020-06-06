MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Resülayn'daki pazar yerine bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK/YPG'nin Resülayn'da pazar yerine bombalı saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.
Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı. pic.twitter.com/cuVaGkE1Xu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020
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