MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Resülayn'daki pazar yerine bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.

