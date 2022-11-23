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23 Kasım 2022 Çarşamba 14:52:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 14:52:00

MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb terör türk silahlı kuvvetleri
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