MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.
1⃣Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/KPZBixTSAK
Terör örgütünce intikalde olan Mehmetçik'e açılan taciz ateşine, Fırtına obüsleriyle yanıt verilmesi görüntülerinin olduğu videoda, bir Mehmetçik'in 24 saat göreve hazır olduklarına ilişkin sözleri de yer aldı.
Gün içerisinde aldıkları koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını vurgulayan Mehmetçik, "Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız." ifadesini kullandı.
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