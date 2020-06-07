MSB: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki teröristler yaralı yakalandı

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07 Haziran 2020 Pazar 14:44:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 14:57:00

MSB: Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı

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MSB'den, yapılan açıklamada "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi."

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