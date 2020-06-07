MSB: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki teröristler yaralı yakalandı

MSB: Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı
MSB'den, yapılan açıklamada "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi."
Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.https://t.co/htbv06PKpD #MSB #TSK pic.twitter.com/hZqWnx2sUH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2020
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