MSB: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki teröristler yaralı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi."