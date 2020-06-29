MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı

MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtı’nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS ALPINO Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.

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