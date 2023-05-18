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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:07:00

MSB, TCG Anadolu'nun Sarayburnu Limanı'na demirleme görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı tcg anadolu sarayburnu limanı
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