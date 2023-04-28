VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
"Türkiye, asrın felaketinde örnek bir küresel dayanışmaya sahne oldu"
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin dava sürüyor
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması
28 Nisan 2023 Cuma 10:43:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 10:43:00

MSB, tahliye için Sudan'a giden C-130 uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna'ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : türkiye sudan tahliye uçağı ateş milli savunma bakanlığı
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX