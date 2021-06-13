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13 Haziran 2021 Pazar 16:01:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 16:01:00

MSB son dakika duyurdu! Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da 12 şahsın yakalandığını, içlerinden birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay'da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.' denildi.

Etiketler : MSB HATAY T.C. Millî Savunma Bakanlığı
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