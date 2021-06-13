MSB son dakika duyurdu! Uluslararası seviyede aranıyordu, yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da 12 şahsın yakalandığını, içlerinden birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay'da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.' denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021
Hatay'da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O
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