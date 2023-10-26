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26 Ekim 2023 Perşembe 16:45:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 16:45:00

MSB, Şırnak'taki okullara bakım onarım desteği sağladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesindeki okullarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen 10 kişilik ekip, Şırnak Valiliği koordinesinde il genelindeki 28 okul ile bakım onarıma ihtiyaç duyulan kurum binalarını tespit ederek çalışma başlattı.

Silopi ilçesine bağlı Mahmutlu köyü Rauf Osman Karadeniz İlk ve Ortaokulu binasında incelemede bulunan ekip, gerekli görülen noktalarda bakım ve onarım yaptı.

Ekip, okulda elektrik ve su tesisatı, iç ve dış cephe boyası işlerini tamamladı, hasarlı yerleri onardı, okulun eskiyen Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Okul Müdürü Mustafa Güneş, MSB tarafından gönderilen uzman ekibin önce okuldaki eksikleri belirlediğini, sonra bakım ve onarım çalışması yaptığını söyledi.

Güneş, "Bu konuda emeği geçen MSB ve tüm askeri personelimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

5. sınıf öğrencisi Hatun Kartal da askerlerin çalışmasıyla okullarının daha da güzel hale geldiğini dile getirdi.

Etiketler : msb şırnak okul bakım
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