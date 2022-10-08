MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, 1 haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2022
Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/bS6RQQP64m
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