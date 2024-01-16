MSB, şehitlere saygı duruşunda bulunan öğrencilere teşekkür etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor." ifadesine yer verildi.

Okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunan tüm evlatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vatan nöbetine devam eden Mehmetçiklerimiz tüm öğrencilerimizi yürekten selamlıyor.���� @tcmeb#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0IcJIKLOpc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2024