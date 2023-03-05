MSB: PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Zoqbglbm4U