MSB: PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Zoqbglbm4U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2023
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