25 Mayıs 2021 Salı 20:21:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 20:21:00
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonun da 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadelerine yer verildi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
- İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
- AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama ve güvenli açılma hedefinde iyimser
- MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonun da 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- Vaka sayısı 9 binin üzerinde
- MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi