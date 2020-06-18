MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Haftanin bölgesine giden komandoların ve atış yapan topçu birliklerinin görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.
Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.
MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini vuran topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, topçuların fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin imha edilmeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşılan videoda da topçu birliklerinin atış yapma görüntüleri yer aldı.
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