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17 Haziran 2020 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 14:29:00

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin'deki terör hedefleri yerle bir edildi

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Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." açıklaması yapıldı.

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