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19 Haziran 2020 Cuma 00:37:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 00:37:00

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların, terör örgütünün sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

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