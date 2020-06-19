MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların, terör örgütünün sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.
Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/SNbbUu66S1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020
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