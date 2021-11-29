MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran

Ne kar

Ne fırtına

Ne de boran...



Deniz Kuvvetlerimizin Kahraman Levendleri; zorlu hava şartlarında da hak, alaka ve menfaatlerimiz için fedakârca görev yapmaya devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun. ���� pic.twitter.com/gnBdwR1hJK