MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran
Kaynak: TRT Haber
Lodos ve kötü hava şartları tüm yurdu etkisi altına aldı ama Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler her şartta görevine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, savaş gemilerinin zor şartlardaki görevine ilişkin bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında kar, fırtına ve boranın kahraman levendleri durduramayacağına vurgu yapıldı.
Denizcilerin zorlu hava şartlarında da Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için fedakârca görev yapmaya devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, " Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadesine yer verildi.
Ne kar — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2021
Ne fırtına
Ne de boran...
Deniz Kuvvetlerimizin Kahraman Levendleri; zorlu hava şartlarında da hak, alaka ve menfaatlerimiz için fedakârca görev yapmaya devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun. ���� pic.twitter.com/gnBdwR1hJK