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23 Şubat 2024 Cuma 23:42:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 23:42:00

MSB paylaştı: "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!"

Kaynak: TRT Haber

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TUSAŞ'ın mühendisi KAAN'ı uçuran ruhu anlattı ve "Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var." dedi. Milli Savunma Bakanlığı da bu sözlerin anlatıldığı videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten" paylaşımı yaptı.

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen çalışmayla gökyüzüyle buluşan KAAN dünya basınında da geniş yer buldu.

TUSAŞ mühendisinin KAAN'ı yapan ruhu ve motivasyonu anlattığı video ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

"Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Biz onlar için buradayız..."

"Askerlerimiz ve mühendislerimiz, omuz omuza çalışmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı, TRT Haber X hesabında paylaşılan ve TUSAŞ mühendisinin duygularını anlatan videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!" notuyla bir paylaşım yaptı.

Etiketler : Milli SAVUNMA BAKANLIĞI KAAN mİLLİ MUHARİP UÇAK
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