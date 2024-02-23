MSB paylaştı: "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!"

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen çalışmayla gökyüzüyle buluşan KAAN dünya basınında da geniş yer buldu.

TUSAŞ mühendisinin KAAN'ı yapan ruhu ve motivasyonu anlattığı video ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

"Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Biz onlar için buradayız..."

"Askerlerimiz ve mühendislerimiz, omuz omuza çalışmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı, TRT Haber X hesabında paylaşılan ve TUSAŞ mühendisinin duygularını anlatan videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!" notuyla bir paylaşım yaptı.