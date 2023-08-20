VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!
Sakarya'da arazi yangını! 8 dönüm alan kül oldu
Bakan Koca duyurdu: 1 kişi tutuklandı
F-16'lar ile poz verdi
Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
20 Ağustos 2023 Pazar 20:50:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 20:50:00

MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri etiketiyle paylaşım yaptı. Deniz Kuvvetleri etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok!" ifadelerine yer verildi. Paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok! Yakıcı ateş ya da dondurucu soğuk hedeften saptıramaz... Bizde; daima eğitim, daima mücadele var" denildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bizde yer ve zaman ayrımı yok!<br><br>Yakıcı ateş ya da dondurucu soğuk hedeften saptıramaz...<br><br>Bizde; daima eğitim, daima mücadele var! ����#DenizKuvvetleri pic.twitter.com/RPpB0Ts70g</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : msb milli savunma bakanlığı deniz kuvvetleri
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Artık başka projelere

Artık başka projelere
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Okuma buluşması

Okuma buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX