MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!

MSB'den yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok! Yakıcı ateş ya da dondurucu soğuk hedeften saptıramaz... Bizde; daima eğitim, daima mücadele var" denildi.



Bizde yer ve zaman ayrımı yok!



Yakıcı ateş ya da dondurucu soğuk hedeften saptıramaz...



Bizde; daima eğitim, daima mücadele var! ���� #DenizKuvvetleri pic.twitter.com/RPpB0Ts70g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2023