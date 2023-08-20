20 Ağustos 2023 Pazar 20:50:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 20:50:00
MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri etiketiyle paylaşım yaptı. Deniz Kuvvetleri etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok!" ifadelerine yer verildi. Paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Bizde yer ve zaman ayrımı yok! Yakıcı ateş ya da dondurucu soğuk hedeften saptıramaz... Bizde; daima eğitim, daima mücadele var" denildi.
- MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!
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