MSB, orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor. Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor."
Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O; kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını... pic.twitter.com/YNFL8RaXrY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2024
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