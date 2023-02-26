MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.
Durmadan Yorulmadan ����— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023
Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor. pic.twitter.com/DvG0J8qmes
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