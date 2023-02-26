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26 Şubat 2023 Pazar 23:18:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 23:18:00

MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.

Etiketler : msb bakanlık mehmetçik

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