MSB: Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2024 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kış-2024 Tatbikatı'nın 5 Mart'ta başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.
Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.
5 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında; Seferberlik Tatbikatı, Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi, Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Hudut Güvenliğinin Sağlanması Tatbikatları, Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel... pic.twitter.com/97A01CUkBe— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2024
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