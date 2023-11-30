MSB kaynakları açıkladı: İngiltere'den Türkiye'ye Eurofighter desteği!
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter tedarikini İngiltere üzerinden ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin 40 Eurofighter satın alma talebiyle ilgili İngilizlerin Almanları ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiği hatırlatıldı.
Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını belirten kaynaklar, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini ifade etti.
Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra KAAN'ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK'nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını hatırlattı.
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