MSB: “Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor”

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbeti görevlerinin yer aldığı görüntülere yer verdi. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor."

Kahraman Mehmetçiklerimiz, asil milletimizden aldığı güçle zorlu hava ve arazi şartlarında vatan nöbetine kararlılıkla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/E5IIQhYw0O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2024