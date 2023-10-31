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31 Ekim 2023 Salı 11:34:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 11:34:00

MSB, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kayda alınan görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Onlar, devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor. Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak için görünür hale geldiler ve İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltılarda farklı açılardan kayda alınan görüntülere yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı istanbul boğazı cumhuriyet geçit töreni
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