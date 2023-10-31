MSB, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kayda alınan görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Onlar, devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor. Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak için görünür hale geldiler ve İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldılar." ifadeleri kullanıldı.
Onlar; devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2023
Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyetimizin 100'üncü... pic.twitter.com/0Y6s5ylgfS
Paylaşımda, İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltılarda farklı açılardan kayda alınan görüntülere yer verildi.
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