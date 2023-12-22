MSB: "Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı"

Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında... pic.twitter.com/xU1chy3e0B