MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçit vermeyeceğiz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek."
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020
Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/6k7sHv0rhz
- MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Belediyede rüşvet ve yolsuzluk operasyonu!
- Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Dünkü vaka tablomuz...
- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması!
- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Türkiye'ye geliyor