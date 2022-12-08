Hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
1⃣Hudutlarımızda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/cRi5rhPLau— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2022
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