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08 Ekim 2022 Cumartesi 15:52:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 15:52:00

MSB: Hudut Kartallarımız 16 kişiyi yakaladı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı." denildi.

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor." açıklaması yapılan paylaşımda yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı FETÖ PKK Hudut Kartallarımız
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