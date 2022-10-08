MSB: Hudut Kartallarımız 16 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı." denildi.

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor." açıklaması yapılan paylaşımda yapılan incelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.