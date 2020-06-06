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06 Haziran 2020 Cumartesi 16:34:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 16:34:00

MSB: Hakkari'de, PKK'ya ait 20 adet EYP imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından tuzaklanmış 20 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari-Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi" denildi.

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