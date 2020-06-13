MSB: Hakkari, Van, Hatay'da tüfek ve kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz, Hakkâri, Van ve Hatay hudut hatlarında yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda; 75 adet tüfek, 385 adet tarım ilacı ve 2 bin 721 paket kaçak sigara ele geçirdi" denildi.