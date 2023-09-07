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MSB görüntüleri paylaştı: Türk Yıldızları TEKNOFEST'te nefes kesti
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07 Eylül 2023 Perşembe 22:25:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 22:25:00

MSB görüntüleri paylaştı: Türk Yıldızları TEKNOFEST'te nefes kesti

Kaynak: TRT Haber

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Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın yaptığı uçuşların görüntüleri paylaşıldı.

MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.

Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'teki uçuş gösterileriyle ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Türk Yıldızları, nefes kesen gösterilerle TEKNOFEST'teki yerini aldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı TEKNOFEST Hava Kuvvetleri Komutanlığı
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