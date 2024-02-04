MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
MSB: Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
MSB: Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz.... pic.twitter.com/0OXoEjza7M
Ayrıntılar geliyor...
- "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" Bahçeli, Manisa'da konuşuyor
- MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
- "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması gerek"
- "Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz"
- NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğinde filo değişimi
- Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışını yapacak