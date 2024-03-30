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30 Mart 2024 Cumartesi 13:35:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 13:35:00

MSB, F-16'nın gece uçuşu görüntülerini paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-16'nın gece uçuşu sırasında kaydedilen kokpit içi görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Kahraman pilotlarımızın gözünden F-16 gece uçuşu" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçakların kokpit içerisine yerleştirilen kameralarca kaydedilen görüntülerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı f16 gece uçuşu
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