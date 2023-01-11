MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi hesabından "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz? #MSB pic.twitter.com/t6rBhnSKJl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2023
Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadelerini kullandı.
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