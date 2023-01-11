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11 Ocak 2023 Çarşamba 16:37:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 16:37:00

MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi hesabından "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı f16 pist paylaşım
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