MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?

MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz? #MSB pic.twitter.com/t6rBhnSKJl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2023

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadelerini kullandı.