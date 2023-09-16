MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 133 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve Japon dostluğu için 133 yıl önce yola çıkan ve dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Türk ve #Japon dostluğu için 133 yıl önce yola çıkan ve dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ���� ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ndOhl7OXud— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
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