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MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
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16 Eylül 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 10:15:00

MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 133 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve Japon dostluğu için 133 yıl önce yola çıkan ve dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı ertuğrul fırkateyni şehit japonya anma mesajı
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