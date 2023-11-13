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13 Kasım 2023 Pazartesi 20:23:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 20:23:00

MSB duyurdu: Türkiye-Yunanistan 'iletişim noktası mekanizması' kuruluyor

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler toplantısında iki ülke arasında iletişim noktası mekanizması kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen GAÖ toplantısında her iki heyetin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu belirtildi. Açıklamada, toplantının ardından tarafların önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilerek, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ'lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ'lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb türkiye yunanistan
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