Türk ve Yunan kuvvetler ortak görev gerçekleştirdi

MSB duyurdu: Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile ortak görev
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin, ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."
NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden ����TCG ANAMUR mayın avlama gemimiz ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru ����HS EVROPİ ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2024
As part of Exercise ARIADNE-2024,... pic.twitter.com/UEz5Id1nyZ
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