Türk ve Yunan kuvvetler ortak görev gerçekleştirdi

MSB duyurdu: Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile ortak görev

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."