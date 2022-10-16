MSB duyurdu... "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."