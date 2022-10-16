MSB duyurdu... "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz"
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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