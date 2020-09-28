MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist Silopi'de teslim oldu

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 16:34:00
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Silopi'de teslim olduğunu duyurdu.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu."
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